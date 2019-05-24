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Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Emre Belözoğlu, Başakşehir'de arkadaşlarıyla vedalaştı

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu transferinin perde arkasını aralıyor. Başkan Ali Koç, önceki akşam Arnavutköy'deki bir balıkçıda buluştuğu 38 yaşındaki oyuncuya, yeni oluşturulacak kadroya Fenerbahçe ruhunu aşılama noktasında önemli görevleri olduğunu belirterek 1 yıllık sözleşme önerdi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski futbolcuları Emre Belözoğlu ile önceki gün akşam saatlerinde Arnavutköy Sur Balık Restoranı'nda buluştu. İkili, saat 18.30'da restorana giriş yaptı. Başkan ve Emre, mekanda baş başa bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Koç, geleceğe dair planlarla ilgili Emre ile görüş alışverişinde bulundu ve kendisine futbolcu olarak 1 yıllık sözleşme teklif etti.

KAPTAN OLMANI İSTİYORUZ

Başkan Ali Koç'un hem futbola Fenerbahçe'de veda etmesi hem de sonraki kariyerini sarı-lacivertli kulüpte planlaması adına Emre'ye böyle bir teklif sunduğu belirtildi. Koç'un gelecek sezona dair Emre'ye, "Bu sezon takım olgusunu oluşturamadığımız için başlangıçta sorunlar yaşadık. Bu nedenlehem kariyerine hem Fenerbahçeliliğine saygı duyulacak bir kaptana ihtiyacımız var. 1 yıllık süreçte takım yapısının oluşturulması ve Fenerbahçe ruhunu takımın anlaması için bize katkı sağlayacağına inanıyorum" dediği öğrenildi.

İMZA MİLLİ MAÇLAR SONRASI

Emre Belözoğlu da Başkan'ın bu teklifine, "Fenerbahçe için bir görev varsa, bize sorgusuz sualsiz kabul etmek düşer" yanıtını verince taraflar el sıkıştı. Emre'nin futbolu bırakmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte idari kadroda görev yapacağı ve tarafların 3 yıllık bir plan konusunda anlaştıkları da öğrenildi.

1980 doğumlu Emre, sözleşmeyi imzalarsaFenerbahçe tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu olacak. Öte yandan sakatlığı sebebiyle bugün Alanyaspor maçında forma giyemeyecek olan olan Emre Belözoğlu'un Başakşehir'deki takım arkadaşları ile de vedalaştığı ifade edildi.

(Sabah)

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