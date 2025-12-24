İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8529
  • EURO
    50,6385
  • ALTIN
    6144.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'ye transferi an meselesiydi! PSV'den resmi açıklama
Spor

Fenerbahçe'ye transferi an meselesiydi! PSV'den resmi açıklama

Fenerbahçe'nin, PSV forması giyen Joey Veerman'ın transferinde son aşamada olduğu öğrenilmişti. Hollanda ekibinden yapılan resmi açıklamada Veerman'ın takımda kalacağı bildirildi.

HABER MERKEZİ24 Aralık 2025 Çarşamba 18:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye transferi an meselesiydi! PSV'den resmi açıklama
ABONE OL

PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Joey Veerman ile ilgili kararını netleştirdi.

Hollanda ekibi, orta saha oyuncusu Joey Veerman'ın kulüpte kalacağını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin daha önce Veerman ile prensip anlaşmasına vardığı, transfer için kulübü PSV Eindhoven ile görüşmelerini sürdürdüğü öne sürülmüştü.

Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu için 18 milyon euro bonservis bedeli teklif etmiş, ardından görüşmeler bir süreliğine askıya alınmıştı.

YENİ ADAYLAR: GORETZKA, REITZ...

Öte yandan Fenerbahçe'nin Bayern Münih'ten Leon Goretzka ve Borussia Mönchengladbach'tan Rocco Reitz'in yanı sıra adı gizli tutulan birkaç isimle daha görüştüğü için Joey Veerman transferinden vazgeçtiği öne sürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.