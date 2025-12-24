PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Joey Veerman ile ilgili kararını netleştirdi.

Hollanda ekibi, orta saha oyuncusu Joey Veerman'ın kulüpte kalacağını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin daha önce Veerman ile prensip anlaşmasına vardığı, transfer için kulübü PSV Eindhoven ile görüşmelerini sürdürdüğü öne sürülmüştü.

Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu için 18 milyon euro bonservis bedeli teklif etmiş, ardından görüşmeler bir süreliğine askıya alınmıştı.

YENİ ADAYLAR: GORETZKA, REITZ...

Öte yandan Fenerbahçe'nin Bayern Münih'ten Leon Goretzka ve Borussia Mönchengladbach'tan Rocco Reitz'in yanı sıra adı gizli tutulan birkaç isimle daha görüştüğü için Joey Veerman transferinden vazgeçtiği öne sürüldü.