Nottingham Forest karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'nin, UEFA ile sorun yaşadığı iddia edildi. Dailysports'a göre; Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi maçına 5 yıldızlı amblemiyle çıkmayı planlamıştı.

Ancak UEFA'nın getirdiği yasak nedeniyle Fenerbahçe'nin formalarını yeniden tasarlamak zorunda kaldığı belirtildi. Ayrıca UEFA yetkililerinin, Kadıköy'de stat genelinde yer alan 5 yıldızlı logoların da mücadele öncesi kaldırılmasını talep ettiği yazıldı. UEFA'nın, 'Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu yıldızların meşruiyetini ve değerini teyit eden resmi bir belge bulunmadığı' gerekçesiyle bu kararları aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe ya da UEFA cephesinden henüz resmî bir açıklama yapılmadı.