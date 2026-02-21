İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'ye UEFA engeli iddiası: 5 yıldızlı logo krizi
Spor

Fenerbahçe'ye UEFA engeli iddiası: 5 yıldızlı logo krizi

Fenerbahçe'nin, UEFA ile 5 yıldızlı amblem konusunda sorun yaşadığı belirtildi. Nottingham Forest maçı öncesi formaların yeniden tasarlandığı ve statta yer alan yıldızlı logoların kaldırılmasının talep edildiği öne sürüldü.

Akşam21 Şubat 2026 Cumartesi 08:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye UEFA engeli iddiası: 5 yıldızlı logo krizi
ABONE OL

Nottingham Forest karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'nin, UEFA ile sorun yaşadığı iddia edildi. Dailysports'a göre; Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi maçına 5 yıldızlı amblemiyle çıkmayı planlamıştı.

Ancak UEFA'nın getirdiği yasak nedeniyle Fenerbahçe'nin formalarını yeniden tasarlamak zorunda kaldığı belirtildi. Ayrıca UEFA yetkililerinin, Kadıköy'de stat genelinde yer alan 5 yıldızlı logoların da mücadele öncesi kaldırılmasını talep ettiği yazıldı. UEFA'nın, 'Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu yıldızların meşruiyetini ve değerini teyit eden resmi bir belge bulunmadığı' gerekçesiyle bu kararları aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe ya da UEFA cephesinden henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.