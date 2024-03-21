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Spor

Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte Leonardo Bonucci'nin yeni adresi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Takımda yeteri kadar süre bulamamaktan rahatsız olan deneyimli oyuncu MLS'ten bir ekiple anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Sabah21 Mart 2024 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte Leonardo Bonucci'nin yeni adresi
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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı..

Devre arasında Union Berlin'den transfer edilen Bonucci, sarı lacivertlilerden ayrılmaya karar verdi.

Yeteri kadar süre alamaması nedeniyle huzursuz olan 36 yaşındaki İtalyan yıldızın MLS'ten bir ekiple görüştüğü ve prensipte anlaştığı vurgulandı.

EURO 2024'TE OYNAMAK İSTİYOR

Leonardo Bonucci'nin Feenrbahçe'ye transfer olma sebebini Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica, İtalyan savunmacının Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilmek için Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıklamıştı. Bonucci'nin Fenerbahçe'de şans bulamadığı için takımdan ayrılacağı ve son kez Avrupa Şampiyonası'nda oynamayı çok istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 8 maçta toplam 379 dakika süre bulabildi. 37 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 1 asist üreterek skora etki etti.

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