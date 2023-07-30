Fenerbahçe'ye Willian Arao piyangosu!

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Willian Arao'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

One Football'ın Brezilya basınından derlediği habere göre, yeni sezonda tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Arao'ya Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli 5.5 milyon euroluk teklif yaptı.

Jorge Jesus transferin tamamlanmasını istiyor

Flamengo'dan ve Fenerbahçe'den eski hocası Jorge Jesus'un özellikle istediği Arao için harekete geçen Al-Ahli yönetimi transferi bitirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Brezilya'dan da talipleri olduğu belirtilen haberde 31 yaşındaki yıldız orta sahanın ilerleyen günlerde karar vermesinin beklediğini yazdı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye Flamengo'dan 3 milyon Euro'ya transfer olan Arao 45 maça çıkarken takımına 1 go lve 5 asistlik katkı sağladı.