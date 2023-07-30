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Spor

Fenerbahçe'ye Willian Arao piyangosu!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon kadro planlanmasında düşünmediği Brezilyalı oyuncu Willian Arao'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Suudi ekibi Al-Ahli futbolcu için 5.5 milyon euroyu gözden çıkardı.

30 Temmuz 2023 Pazar 12:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Willian Arao piyangosu!
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Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Willian Arao'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

One Football'ın Brezilya basınından derlediği habere göre, yeni sezonda tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Arao'ya Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli 5.5 milyon euroluk teklif yaptı.

Jorge Jesus transferin tamamlanmasını istiyor

Flamengo'dan ve Fenerbahçe'den eski hocası Jorge Jesus'un özellikle istediği Arao için harekete geçen Al-Ahli yönetimi transferi bitirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Brezilya'dan da talipleri olduğu belirtilen haberde 31 yaşındaki yıldız orta sahanın ilerleyen günlerde karar vermesinin beklediğini yazdı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye Flamengo'dan 3 milyon Euro'ya transfer olan Arao 45 maça çıkarken takımına 1 go lve 5 asistlik katkı sağladı.

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