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Spor

Fenerbahçe'ye yabancı yatırım! Hisse satışı gerçekleşti

Fenerbahçe, Futbol A.Ş'deki yüzde 4.8'lik hisselerinin yabancı bir yatırımcıya satıldığını KAP'a bildirdi. Satılan bu hisselerin 12 milyon adete denk geldiği açıklanırken, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, sahip olduğu payların oranının %62,27'ye düştüğü duyuruldu.

Haber Merkezi11 Nisan 2025 Cuma 11:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye yabancı yatırım! Hisse satışı gerçekleşti
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Fenerbahçe, Futbol A.Ş'deki hisselerinin yüzde 4.8'ini yabancı bir yatırımcıya sattığını duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin satılan yüzde 4.8'lik hisselerinin 12 milyon adete denk geldiği bildirildi.

Pay satış fiyatının 46.1 TL olduğu açıklanırken, bu satışın toplam değeri 553.2 milyon TL oldu.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80'ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL'dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu payların oranı %62,27'ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

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