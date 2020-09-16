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Spor

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın forma sırt numara altı sponsorluğu için Naturelgaz ile anlaşmaya vardı.

AA16 Eylül 2020 Çarşamba 12:57 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 12:57
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İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Naturelgaz ile erkek basketbol takımı forma sponsorluğu sözleşmesine imza attı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın forma sırt numara altı sponsoru olarak, taşımalı doğal gaz sektörünün öncülerinden Naturelgaz ile anlaşmaya varmıştır. 'Temiz enerji temiz çevre' sloganıyla çevreye saygılı bir şekilde ekonomiye değer katan Naturelgaz'a, 'Ailemize hoş geldin.' diyor, yeni sezonun başarılarla taçlanmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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