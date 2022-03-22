Fenerbahçe'ye yeni sponsor

AA 22 Mart 2022 Salı 16:05 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 16:05

Ülker Stadı'nda düzenlenen törene Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özaktaç, kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan ile Tirebolu42 Çay Kurucu Ortağı ve CEO'su Yusuf Şahin katıldı.

Özaktaç, törende yaptığı konuşmada, akademiye yapılan sponsorluk anlaşmasının önemine dikkat çekerek, "2018 yılından başlayarak başkanımız Ali Koç'un önderliğinde akademide birçok yeniliğe imza atıldı. Bu atılan tohumların meyveleri görülmeye başlandı. Bu devam eden bir süreç, sonuç değil." ifadelerini kullandı.

Yeni bir tesis projelerinin olduğunu aktaran Özaktaç, "100. yıla yetiştirmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe altyapısını bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunun için sponsor desteği de çok önemli." dedi.

Tirebolu42 Çay Kurucu Ortağı ve CEO'su Yusuf Şahin, akademide yer alan genç sporculara destek vermenin kendisi için eşsiz bir mutluluk olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en büyük camialarından biri olan Fenerbahçe'nin geleceği aydınlatan gençlerine destek olacağımız için şahsım ve şirketim adına heyecanlıyım. 30. yılında markamızı Fenerbahçe ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu iş birliğinin her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan da yapılan anlaşmayla Fenerbahçe arması ile Tirebolu42 çay lezzetinin bir araya geleceğini kaydederek, geleceğin Fenerbahçesi olarak gördükleri akademi için özel bir gün olduğunu vurguladı.

Sponsorluk anlaşması, 2021-2022 sezonunun kalan bölümü ile 2022-2023 sezonunu kapsayacak.

İmzaların atılmasının ardından Özaktaç ve Kızılhan, Şahin'e ismi ve "Ailemize hoş geldin Tirebolu42 Çay" yazılı Fenerbahçe formaları hediye etti.