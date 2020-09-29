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Spor

Fenerbahçe'ye yeni su tedarikçisi

Fenerbahçe Kulübü, Koç Topluluğu Şirketleri'nde Bal Kaynak Su A.Ş.'nin markası Pürsu ile su tedarikini sağlamak üzere anlaşma imzaladı.

AA29 Eylül 2020 Salı 13:23 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 13:23
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan ve Pürsu markasının bağlı olduğu Bal Kaynak Su Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tezel'in hazır bulunduğu belirtildi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Burak Kızılhan, "Bir takım oyunu olan sporda başarı, her anlamda sinerji, birlik ve beraberliğin sonucu olarak geliyor. Bu kıymetli markalardan biri olan Pürsu da takım arkadaşlarımızdan biri olduğu ve kendileriyle yollarımız kesiştiği için çok memnunuz. Sayın Gökhan Tezel nezdinde Bal Kaynak Su'ya, Pürsu'ya ve bu iş birliğinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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