Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar 3 önemli ismi kadrosuna katan sarı lacivertliler, takviyelerine devam edecek.

TEMASLAR HIZLANDI

Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda temaslarını hızlandırdı. Kanarya'nın özellikle Fred'in sakatlığı ve Crespo'nun olası ayrılığı sonrası yabancı transferi yapabileceği öğrenildi.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir yıldız geldi. Sarı lacivertlilerin, Sebastian Szymanski'nin vatandaşını gündemine aldığı kaydedildi.

İTALYA'DAN GELİYOR

Fenerbahçe, Parma'da top koşturan Adrian Benedyczak'ı kadrosuna katmayı planlıyor. Sarı lacivertlilerin scout ekiplerinin, 23 yaşındaki genç oyuncuyu takibe aldığı belirtildi.

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin, Benedyczak'ı takip aşamasında olduğu ve henüz resmi teklif yapmadığı yazıldı. Bunun yanı sıra Fenerbahçeli taraftarların Benedyczak ismi sonrası transfer için heyecana kapıldığı vurgulandı.

23 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Parma formasıyla 23 resmi maça çıkan Adrian Benedyczak bu karşılaşmalarda 8 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.