Barcelona ile şampiyonluk kupasını kaldıran 37 yaşındaki Polonyalı süper yıldız Robert Lewandowski, bu kez ayrılık hakkında pozitif bir noktada duruyor. Birçok kez Fenerbahçe'den teklif alan deneyimli forvet oyuncusu, MLS dahil yeni seçeneklere hazır olduğunu söyledi. Şampiyonluk kutlamalarından sonra Polonya televizyon kanallarından Eleven Sport'a açıklamalarda bulunan Robert Lewandowski, kariyerinde yeni bir sayfa açma fikrinin masaya yerleştiğini vurguladı ve kulüplere mesaj gönderdi:

BİRKAÇ TEKLİF DAHA DİNLEYECEĞİM

"La Liga'dan seviye olarak daha alt bir ligde oynamak benim için bir seçenek olabilir. Neredeyse 38 yaşındayım ama fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum, bu yüzden bu seçeneği düşünüyorum. Artık oynamak ve hayatın tadını çıkarma zamanının geldiği olasılığını göz önünde bulundurmalıyım. Belki bu seçenek ortaya çıkar ve ben bunu göz ardı etmiyorum. Sonbaharda ne yapacağım? Bilmiyorum. Sözleşmemde 51 günüm kaldığını yeni öğrendim, yani hala karar vermek için vaktim var. Birkaç teklif daha dinleyip karar vereceğim.

HER YERDE ŞAMPİYON OLDUM

Toplamda 14 şampiyonluk kazandım, her kulüpte şampiyon oldum; bu beni çok etkiliyor ve bununla gurur duyuyorum." Bu sezon La Liga'da 28 karşılaşmada 13 gol 3 asist üreten Lewa, Şampiyonlar Ligi'ndeki 11 maçta ise 4 gol atıp 1 de asist yaptı. İspanya Süper Kupası'nda 1 maçta 1 golle oynadı. 2025-26 sezonunda 2221 dakika sahada kaldı ve 124 dakikada bir gol attı. Deneyimli futbolcu ortalama olarak 2 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. Polonya Milli Takımı ile de toplamda 165 maçta 89 gol kaydetti.