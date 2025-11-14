Fenerbahçe ile adı anılan Hollandalı yıldız orta saha oyuncusu Quinten Timber için Avrupa'da büyük bir transfer savaşı yaşanıyor.

FENERBAHÇE'NİN PLANI: MAKUL BEDEL

Hollanda basınında yer alan haberlere göre; Quinten Timber için Fenerbahçe, bir süredir temaslarını sürdürüyor ve ocak ayında makul bir bedelle transferini tamamlamayı umuyor. Sarı lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı oyuncu için hem kulübüyle hem de oyuncunun menajeriyle temaslarını kesmiyor.

FEYENOORD KAPIYI KAPATMIYOR

Sezon sonu bedava ayrılacak Timber için Fenerbahçe, Feyenoord'u makul bir bonservis bedeline ikna etmek istiyor. Önceliği sözleşme uzatmak olan Feyenoord cephesi ise oyuncusunu bedava kaybetmek yerine bonservis bedeli kazanmayı da bir opsiyon olarak tutmak istiyor.

FEYENOORD SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

Feyenoord ise sözleşmesi sezon sonunda bitecek Timber ile 1 yıldan uzun süredir sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor. Ancak, Hollanda devi yıldız oyuncusunu şu ana kadar yeni sözleşme konusunda bir türlü ikna edemedi.

PEŞİNDE BİRÇOK KULÜP VAR

Timber'ın durumunu yakından takip eden kulüpler arasında Fenerbahçe dışında Almanya'dan Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen, İtalya'dan Juventus ve Milan, İngiltere'den West Ham ve Manchester United'ın da ismi sayıldı.

FEYENOORD, 7.4 MİLYON EURO ÖDEDİ

Piyasa değeri 30 milyon Euro civarında gösterilen merkez orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 14 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı. Timber, 2022 yazında Utrecht'ten 7.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı Feyenoord'a imza atmıştı.