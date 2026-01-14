Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın kadroda düşünmediği Youssef En-Nesyri'ye Premier Lig ekibi kanca attı.

İNGİLİZ EKİBİNDEN KANCA

Matteo Moretto'nun haberine göre; Everton, Youssef En Nesyri ile ilgileniyor.

KÖRFEZ EKİPLERİ DE PEŞİNDE

Taraftar arasında ilerleyen günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi. Oyuncu ile aynı zamanda Körfez ekiplerinin de ilgilendiği biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 25 müsabakada forma şansı buldu. 28 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 8 gol attı ve 1 asist üretti.

FENERBAHÇE SÖZLEŞMESİ

Tecrübeli golcünün, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Faslı santrforun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.