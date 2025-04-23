2020-21 sezonunun ara transfer döneminde İngiliz ekibi QPR'den 508 bin euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, önümüzdeki sezonda takımda olmayacak. Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde gösterdiği performansla taraftarın takdirini toplayan Osayi, bu sezon istediği forma şansını bulamadığını düşünüyor. Fenerbahçe Yönetimi, yoğun mesai harcamasına rağmen, Nijeryalı sağ bek ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamadı. Türkiye'den de talipleri olan Osayi, Ada'ya geri dönmek istiyor.

F.BAHÇE'Yİ 3 KEZ REDDETTİ

Nijeryalı gazeteci Buchi Laba'nın aktardığı bilgilere göre Osayi, Fenerbahçe'nin yaptığı 3 sözleşme uzatma teklifini de reddetti. Nijeryalı sağ bekin önceliğinin İngiltere'ye dönmek olduğu bildirildi. Başarılı savunma oyuncusu bu sezon 34 maçta 25 kez ilk 11'de başladı, herhangi bir skor katkısı veremedi. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun da sağ bekte önceliği Mert Müldür oldu. Sezon sonunda serbest kalacak Nijeryalı'dan herhangi bir bonservis bedeli kazanılmayacak. Osayi'nin 7 milyon euro değeri bulunuyor.