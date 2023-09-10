Fenerbahçe'yi Al Musrati transferinde sevindiren gelişme

6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde üst sıralarda yer alan Libyalı orta saha Al Musrati için yeni bir gelişme yaşandı.

15 MİLYON EURO İSTEDİLER

Portekiz ekiplerinden Braga'da forma giyen Al Musrati için 8 milyon euro öneren Fenerbahçe, Braga'dan "15 milyon euro" cevabını aldı.

FIFA'DAN 12 MİLYON EURO'LUK CEZA

Fenerbahçe'nin bekleyişe geçtiği Musrati transferini yeniden alevlendiren ise Braga'nın Ricardo Horta transferinin davası sonucu FIFA tarafından 12.3 milyon euro'luk cezaya çarptırılması. Braga'nın bu cezayı ödeyebilmek için Al Musrati satması gerekiyor.

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Braga'dan yaklaşık 120 bin euro yıllık maaş alan Al Musrati, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilenmesinden oldukça memnun durumda ve sarı lacivertli ekibe transfer olmak istiyor.

AL MUSRATI KİMDİR?

1.89 boyundaki Libyalı orta saha Al Musrati, kariyeri boyunca 204 resmi maçta görev yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 15 gol 11 asist kaydetti.