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Fenerbahçe’yi bekleyen büyük tehlike!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe için harcama limitini 206 milyon 431 bin 081 TL olarak belirledi. Ancak 31 Ekim 2019'da KAP'a yapılan bildirimde oyuncu ve teknik ekip gideri 65.1 milyon Euro (dünkü kur ile 412 milyon 734 bin TL) olarak yer aldı.

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Sarı- lacivertlilerin 31.10.2019 tarihinde KAP'a yaptığı bildirimde oyuncu ve teknik ekip gideri ise 65.1 milyon Euro (dünkü kur ile 412 milyon 734 bin TL)...
 
TFF İLE YAPILACAK GÖRÜŞME BELİRLEYECEK
 
Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirime göre, futbol takımı gider bütçesi, TFF'nin verdiği limitin neredeyse iki katı. İşte bu limit aşımı nedeniyle TFF ile Fenerbahçe arasında aralık ayında bir görüşme yapılacak. Fenerbahçe yeniden yapılandırmanın dışında futbol takımı giderini aşağı çekmezse yaptırımla karşı karşıya kalacak.
 
YAPTIRIM NE OLACAK?
 
TFF yönetimi, talimatın yeni uygulanacak olması dolayısıyla bu sezon sonuna kadar kulüplere yüzde 30 limit aşımı hakkı tanıdı.Yani Fenerbahçe bu yılki futbol takımı giderini 268 milyon 360 bin 405 TL'nin altına indirirse ceza almayacak. Aksi takdirde ise talimata göre yaptırım kaçınılmaz. 
 
TFF, takım harcama limiti aşımının yüzde 5'e kadar aşılması durumunda ihtar, yüzde 6 ila 10 arasında aşılması durumunda kadro sınırlaması, yüzde 11-15 aşılması durumunda transfer yasağı, yüzde 16-20 aşılması durumunda 1 puan silme cezası, yüzde 21-25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası, yüzde 26 ve üzeri aşılması durumunda 3 puan silme cezası uygulayacak. Puan silme cezalarına ek transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası verilecek. 
 
(Sabah)
 

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