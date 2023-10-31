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Spor

Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu süreç! Sakatlıklarda son durum

Fenerbahçe'de Pendikspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin sevinci yarım kaldı. Maçı tamamlayamayan Fred ve Becao'nun Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Serdar Aziz'in ve Djiku'nun da sakatlıklarının devam etmesi Karadeniz ekibiyle oynanacak karşılaşmada stoper hattının oluşturulmasında İsmail Kartal'ı zora sokmuş durumda.

31 Ekim 2023 Salı 16:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu süreç! Sakatlıklarda son durum
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Fenerbahçe'nin Pendikspor maçında sakatlanan Fred, Becao ve Samet Akaydin'in durumları belli oldu. Djiku'nun da kaçıracağı maçlar netleşti.

SAVUNMADA CİDDİ PROBLEMLER

Fenerbahçe son 10 günde bazı as futbolcularının peş peşe sakatlanmaları nedeniyle ciddi sorun yaşıyor. 25 Ekim'de sol ayak bileğinden ameliyat olan Serdar Aziz 1.5 ay takımla birlikte olmayacak.

DJIKU: 2 MAÇTA YOK

Ludogorets maçında sağ ayak metalors kemiğinde deplase kırık oluşan Djiku da Trabzon ve Ludogorets rövanşında forma giyemeyecek.

BECAO: 3 MAÇTA YOK

Pendikspor maçında ayağı çimlere takıldığı için ikinci yarıya çıkamayan Becao, hem Trabzonspor hem de sonraki iki maçta oynayamayacak. Pendik deplasmanında ayağına kramp giren Samet'in ise Trabzon maçında oynaması için büyük çaba sarfediliyor.

FRED: EN ERKEN 12 KASIM

Pendikspor maçının 9. dakikasında sağ ayak üst adalesinde çekme hissettiği için oyundan çıkan Fred ise Trabzonspor ve Ludogorets karşısında oynayamayacak. MR'ı çekilen Brezilyalı oyuncunun kasık bölgesinde çekme ve zorlanma tespit edildi. Fenerbahçe'nin bu sezon Türkiye'de ve Avrupa'da oynadığı 19 karşılaşmayı da kazanmasında büyük payı olan Fred'in 12 Kasım'daki Adana Demir karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.

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