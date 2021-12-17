Fenerbahçe'yi bir yıkan haber daha! Yeni Michael Frey ve Mbwana Samatta vakası

star.com.tr 17 Aralık 2021 Cuma 18:59 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 18:59

Yaz transfer döneminde Kayserispor'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Mame Thiam, başarılı performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Çıktığı 13 maçta 8 gol ve 2 asist yapan Mame Thiam'a Arap takımları talip oldu. Ancak Kayserispor, 29 yaşındaki oyuncuyu satmak istemiyor.

MAME THIAM, KAYSERİSPOR'DA KENDİNE GELDİ

Mame Thiam, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalmış ve yaz aylarında Kayserispor'a transfer olmuştu. 29 yaşındaki Senegalli oyuncu Kayserispor forması ile 13 resmi maçta görev alırken 8 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

MAME THIAM DA FREY VE SAMATTA GİBİ OLDU

Mame Thiam da geçtiğimiz yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılan diğer iki oyuncu Mbwana Samatta ve Michael Frey gibi gittiği takımda üst düzey bir performans sergiledi. Sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer olan iki isim, çıktıkları resmi maçlarda takımlarına toplamda 21 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu. Thiam ise Kayserispor'da 13 maçta 8 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

DUBAİ VE KATAR'DAN TEKLİFLER VAR

Kayserispor'da sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki oyuncu Mame Thiam için Dubai ve Katar kulüplerinden teklifler gelmeye devam ediyor.