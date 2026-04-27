İSTANBUL 18°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0396
  • EURO
    52,8204
  • ALTIN
    6825.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'yi bitirdi! Galatasaray adım adım şampiyonluğa
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip, ezeli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltti. İşte detaylar...

AKŞAM27 Nisan 2026 Pazartesi 09:20
ABONE OL

Victor Osimhen son 3 resmi maçta da Fener'i avladı.

Talisca (3) bu sezon en çok penaltı kaçıran oyuncu!

54'te Osimhen, 56'da Torreira'nın golü ofsayta gitti.

Tedesco, Cherif ve Talisca'yı aynı anda oynatarak kulübedeki hücum şansını kısıtlamış oldu. Okan Buruk sakatlıktan çıkan Osimhen'i ilk 11'e yazdı, hazır olmayan Sara'yı kulübede bıraktı. Maçın girişinde Fener daha kontrollü ve sakin görüntüdeydi, savunma arkasına sarkacağının sinyallerini verdi. Dakika 11'de Cherif'le kazanılan penaltıyı Talisca kaçırınca tribünler coştu. Momentum adeta Aslan'a geçti. Peşinden Sane ve Osimhen pozisyonlarına penaltı çıkmayınca G.Saray daha da bilendi. Yunus, Osimhen, Sane, Torreira özgüvenli bir futbol sergiledi; F.Bahçe'nin yaptığı top kayıpları da bunu sağladı. Mücadelenin başındaki havayı kaybeden Kanarya, ikinci devreye kötü bir ruh haliyle çıktı. Bu kez G.Saray savunma arkasında devasa boşluklar buldu. 62'de Ederson'un atılması, Barış'ın penaltısıyla maç adeta bitti. Cim-Bom, taraftarı önünde adeta güle oynaya futbol oynadı, Fenerbahçe sindi. 83'te Torreira fişi çekti.

ÖNERİLEN VİDEO

Esed'in katliamcısı Yusuf'un itiraf videosu! Suriye devlet televizyonunda yayımlandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.