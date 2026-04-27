Victor Osimhen son 3 resmi maçta da Fener'i avladı.

Talisca (3) bu sezon en çok penaltı kaçıran oyuncu!

54'te Osimhen, 56'da Torreira'nın golü ofsayta gitti.

Tedesco, Cherif ve Talisca'yı aynı anda oynatarak kulübedeki hücum şansını kısıtlamış oldu. Okan Buruk sakatlıktan çıkan Osimhen'i ilk 11'e yazdı, hazır olmayan Sara'yı kulübede bıraktı. Maçın girişinde Fener daha kontrollü ve sakin görüntüdeydi, savunma arkasına sarkacağının sinyallerini verdi. Dakika 11'de Cherif'le kazanılan penaltıyı Talisca kaçırınca tribünler coştu. Momentum adeta Aslan'a geçti. Peşinden Sane ve Osimhen pozisyonlarına penaltı çıkmayınca G.Saray daha da bilendi. Yunus, Osimhen, Sane, Torreira özgüvenli bir futbol sergiledi; F.Bahçe'nin yaptığı top kayıpları da bunu sağladı. Mücadelenin başındaki havayı kaybeden Kanarya, ikinci devreye kötü bir ruh haliyle çıktı. Bu kez G.Saray savunma arkasında devasa boşluklar buldu. 62'de Ederson'un atılması, Barış'ın penaltısıyla maç adeta bitti. Cim-Bom, taraftarı önünde adeta güle oynaya futbol oynadı, Fenerbahçe sindi. 83'te Torreira fişi çekti.