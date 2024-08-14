Fenerbahçe'yi eleyen Lille'in rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 2-1 yenildiği Fransız ekibi Lille'le rövanşta 1-1 berabere kalan

Fenerbahçe, organizasyona veda ederken, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

LILLE'İN RAKİBİ SLAVIA PRAG

Fransız takımının UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi ise Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu. İlk maçta Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yı 3-1 yenen Slavia, rövanşı da 1-0 kazandı ve tur atlayarak Lille ile eşleşti.

Çekya takımına galibiyeti getiren golü 84. dakikada Vaclav Jurecka attı.

PLAY-OFF TURU NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos tarihinde rövanş mücadeleleri ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak. Play-off maçlarının tamamlanmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek son 7 takım