Süper Lig'de Gaziantep FK'yı ağırlayacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan Anderson Talisca, 21 gol attı ve 4 asist yaptı.

MILAN SKRINIAR

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan bir diğer isim Milan Skriniar ise bireysel saha çalışmalarına başladı.