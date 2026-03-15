  • Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Takıma geri döndüler...
Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Takıma geri döndüler...

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı öncesi takımla çalışmalara başladı. Milan Skriniar ise bireysel saha çalışmalarına geçerek dönüş yolunda önemli bir adım attı.

BEYZA NUR YILMAZ15 Mart 2026 Pazar 19:29
Süper Lig'de Gaziantep FK'yı ağırlayacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan Anderson Talisca, 21 gol attı ve 4 asist yaptı.

MILAN SKRINIAR

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan bir diğer isim Milan Skriniar ise bireysel saha çalışmalarına başladı.

