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Spor

Fenerbahçe'yi üzecek teklif! Mason Greenwood'a sürpriz talip

Yaz transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan İngiliz futbolcu Mason Greenwood hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibi Roma teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Haziran 2026 Pazar 15:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe'yi üzecek teklif! Mason Greenwood'a sürpriz talip
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Yaz transfer döneminde ismi sıkça Fenerbahçe ile anılan ve geleceği merak konusu haline gelen Mason Greenwood hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen Roma yönetimi, ilerleyen saatlerde Marsilya'ya resmi teklifte bulunacak.

ROMA'NIN YAPACAĞI TEKLİF

Roma'nın 40 milyon Euro + bonuslar şeklinde teklif götüreceği belirtilirken, Fransızların daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya'da geçen sezon 45 maçta süre bulan Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.

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