Yaz transfer döneminde ismi sıkça Fenerbahçe ile anılan ve geleceği merak konusu haline gelen Mason Greenwood hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen Roma yönetimi, ilerleyen saatlerde Marsilya'ya resmi teklifte bulunacak.

ROMA'NIN YAPACAĞI TEKLİF

Roma'nın 40 milyon Euro + bonuslar şeklinde teklif götüreceği belirtilirken, Fransızların daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya'da geçen sezon 45 maçta süre bulan Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.