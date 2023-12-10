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Spor

Fenerbahçe'yi üzen haber! Rade Krunic transferinde rakip çıktı

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük yol kat ettiği Bosnalı yıldız Rade Krunic için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin her konuda anlaştığı oyuncuya Fransa'dan talip çıktı. İşte detaylar...

10 Aralık 2023 Pazar 17:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe'yi üzen haber! Rade Krunic transferinde rakip çıktı
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Fransız basını, Lyon'un Fenerbahçe'nin transferde aşama kaydettiği belirtilen Rade Krunic için devreye girdiğini yazdı. İşte sıcak transfer gelişmesinin detayları...

"F.BAHÇE ANLAŞMA SAĞLADI"

İtalyan basını Gazzetta, daha önce Fenerbahçe'nin Rade Krunic ile her konuda anlaşma sağladığını öne sürdü. Ayrıca, sarı lacivertlerin sportif direktörü Mario Branco'nun kısa süre içinde Milan ile bonservis pazarlığına başlayacağı belirtildi.

YENİ BİR RAKİP ÇIKTI

Bu gelişmelerin ardından yeni bir iddia da Fransa'dan geldi. Le10Sport'un haberine göre, Ligue 1'de kötü günler geçiren Lyon'un Krunic'i transfer listesine eklediği yazıldı.

ÖNCELİK ORTA SAHA

Kış transfer döneminde öncelikli olarak orta saha transferi yapmayı planlayan Fransız temsilcisinin, Milan'ın yıldızını renklerine katmak için harekete geçtiği ifade edildi.

İLK PAZARLIKLAR 6-7 MİLYON EURO

Haberde Fenerbahçe'nin oyuncu için teklif hazırlığında olduğu belirtilirken, Milan'ın Bosnalı oyuncu için 10 milyon euro bonservis istediği aktarıldı. Ayrıca her iki kulüp için de pazarlıkların 6-7 milyon eurodan başlayacağı kaydedildi.

ALTERNATİFLER DE VAR

Haberde Lyon'un bu oyuncuya alternatif olarak ise Real Betis'ten Guido Rodriguez ile Rennes forması giyen Baptiste Santamaria'yı da listesinde bulundurduğu belirtildi.

BU SEZON 14 MAÇTA OYNADI

Milan'ın 2019 yazında 8.6 milyon euro bonservis bedeliyle Empoli'den transfer ettiği defansif orta saha, bu sezon 14 resmi maçta 896 dakika süre aldı.

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