Fenerbahçe'nin kulübü Boca Juniors ve oyuncuyla anlaşma sağladığı Cristian Medina transferinde ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

Arjantin basınından German Garcia Grova'nın haberine göre; Fenerbahçe ile Boca Juniors arasında Medina için anlaşma sağlandı ancak Boca'dan Fenerbahçe'ye gitmesi gereken e-posta, hatalı bir şekilde gitti.

"FENERBACHE" YAZDILAR

Haberde, Boca Juniors Sportif Direktörü Marcelo Delgado'nun e-posta metninde "Fenerbahçe" yerine "Fenerbache" yazdığı için belgenin Fenerbahçe'ye ulaşmadığı ifade edildi.

BİR BAŞKA İDDİA: "BONUSLAR GÖRÜŞÜLÜYOR"

Öte yandan Arjantin basınında yer alan bir başka habere göre ise transferin resmileşmemesinin asıl sebebi maildeki hata değil.

Haberde, Fenerbahçe ile Boca Juniors arasındaki görüşmelerde konuşulan 2 bonus maddede henüz net bir anlaşma sağlanamadığı ve bu sebeple transferin resmileşmediği ifade edildi.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors'a bonuslar dahil 15 milyon dolar verecek. Boca Juniors, Medina'nın sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. Sarı-lacivertliler, Medina'nın transferinden dolayı Boca Juniors'ın Arjantin'e ödeyeceği yüzde 20'lik dilimi de ödeyecek.

TRANSFERDE MOURINHO ETKİSİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Medina konusundaki ısrarı 22 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli bir faktör oldu.

BOCA JUNIORS PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arjantin temsilcisinde çıktığı 155 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.

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