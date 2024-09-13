İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2024 Cuma / 10 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0189
  • EURO
    37,6421
  • ALTIN
    2796.11
  • BIST100
    9521.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'yi yanlış mail yaktı! Medina transferinde ilginç iddia
Spor

Fenerbahçe'yi yanlış mail yaktı! Medina transferinde ilginç iddia

Fenerbahçe'nin kulübü ve oyuncuyla anlaşma sağladığı Cristian Medina transferinin hatalı e-posta sebebiyle resmiyet kazanmadığı ortaya çıktı.

13 Eylül 2024 Cuma 00:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'yi yanlış mail yaktı! Medina transferinde ilginç iddia
ABONE OL

Fenerbahçe'nin kulübü Boca Juniors ve oyuncuyla anlaşma sağladığı Cristian Medina transferinde ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

Arjantin basınından German Garcia Grova'nın haberine göre; Fenerbahçe ile Boca Juniors arasında Medina için anlaşma sağlandı ancak Boca'dan Fenerbahçe'ye gitmesi gereken e-posta, hatalı bir şekilde gitti.

"FENERBACHE" YAZDILAR

Haberde, Boca Juniors Sportif Direktörü Marcelo Delgado'nun e-posta metninde "Fenerbahçe" yerine "Fenerbache" yazdığı için belgenin Fenerbahçe'ye ulaşmadığı ifade edildi.

BİR BAŞKA İDDİA: "BONUSLAR GÖRÜŞÜLÜYOR"

Öte yandan Arjantin basınında yer alan bir başka habere göre ise transferin resmileşmemesinin asıl sebebi maildeki hata değil.

Haberde, Fenerbahçe ile Boca Juniors arasındaki görüşmelerde konuşulan 2 bonus maddede henüz net bir anlaşma sağlanamadığı ve bu sebeple transferin resmileşmediği ifade edildi.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors'a bonuslar dahil 15 milyon dolar verecek. Boca Juniors, Medina'nın sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. Sarı-lacivertliler, Medina'nın transferinden dolayı Boca Juniors'ın Arjantin'e ödeyeceği yüzde 20'lik dilimi de ödeyecek.

TRANSFERDE MOURINHO ETKİSİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Medina konusundaki ısrarı 22 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli bir faktör oldu.

BOCA JUNIORS PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arjantin temsilcisinde çıktığı 155 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.

Diego Perotti futbolu bıraktı

Samet Akaydın hayırlı uğurlu olsun

Ancelotti'den Arda Güler kararı!

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.