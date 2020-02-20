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Spor

Fenerbahçe'yi yıkma planı! Set hücum yok

Fenerbahçe'nin hızlı ataklar karşısında problem yaşadığını gören Galatasaray teknik heyeti, rakibini hızlı hücumlarla yenmek istiyor. Rakibin mutlak kazanma zorunluluğu, riskleri de beraberinde getirmiş olacak. Bu da sarı-kırmızılılar adına avantaj sağlayacak.

20 Şubat 2020 Perşembe09:34 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 09:34

Galatasaray'ın derbideki stratejisi belli oldu. Cim-Bom, 20 yıldır süren Kadıköy'de galibiyet hasretine, hızlı futboluyla son vermek isteyecek.

Sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim ve kurmaylarının yaptığı analizlerde Fenerbahçe'nin hızlı ataklar karşısında yaşadığı problem üzerinde durdukları öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin son olarak Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçta yediği golleri mercek altına alan sarı-kırmızılı teknik heyet, Fenerbahçe'yi benzer bir plan ile yıkma hedefinde... Bu nedenle tempolu ve hızlı oyuncuları tercih edecek olan Terim, set hücumlarından ziyade bu tarz hücumları benimsiyor.

Fenerbahçe karşısında mümkün olduğunca hızlı oynamaları gerektiğine futbolcularına anlatacak olan Terim'in bu şekilde topu da rakibine bırakması bekleniyor.

BOŞ ALAN BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'nin mutlak kazanmak zorunda olması nedeniyle bazı riskler alacağını düşünen tecrübeli teknik adam, böylece kendileri için boş alanların oluşacağı beklentisinde.... Bu durum karşısında Fatih Terim, hızlı oyuncuları ile sonuca gitmeyi ve kazanmayı hedefliyor.

(Milliyet)

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