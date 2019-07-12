Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da

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Fenerbahçe'yle anlaşan Rodrigues, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi.

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Yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, bir transfer bombasını daha patlattı. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen ve anlaşma sağladığı Garry Rodrigues'i İstanbul'a getirdi.

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