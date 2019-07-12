Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'yle anlaşan Rodrigues, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi.
Yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, bir transfer bombasını daha patlattı. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen ve anlaşma sağladığı Garry Rodrigues'i İstanbul'a getirdi.
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