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Spor

Fenerbnahçe'de Fred krizi! Ağrıları yeniden nüksetti

Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Fred'in ağrıları milli arada yeniden nüksetti. Brezilyalı yıldızın Adana Demirspor ve Galatasaray maçında forma giymesi zor görünüyor.

31 Mart 2024 Pazar 13:08 - Güncelleme:
Fenerbnahçe'de Fred krizi! Ağrıları yeniden nüksetti
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Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği performansla tüm taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı oyuncu Fred, ağrılar nedeniyle bir süredir yine dinlendiriliyor.

Sarı lacivertlilere imza atmadan önce profesyonel kariyerinde sakatlıklar nedeniyle (Shakhtar Donetsk 3, Manchester United 7) sadece 10 maç kaçıran Sambacı yıldız, bu sezon ise sarı-lacivertlilerde şu ana kadar 15 maçta oynayamadı.

2 MAÇTA OYNAMAYABİLİR

Önce kasık sakatlığı yaşayan Fred'in ardından tendonunda yırtık çıkmış ve bu süreçte 9 karşılaşmada görev yapamamıştı.

Milli arada Brezilyalı oyuncunun sakatlığının nüksettiği ve bir süredir dinlendirildiği belirtildi.

Fred'in ağrıları devam ederse, 3 Nisan'daki Adana Demirspor ve 7 Nisan'daki Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

İSMAİL KARTAL TAKİPTE

Teknik direktör İsmail Kartal, öğrencisinin durumunu yakından takip ediyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 26 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

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