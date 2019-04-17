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Fener'de damping!

Kanarya’da yönetim, maddi sıkıntıları aşabilmek için sözleşmesi bitecek yabancı futbolcuların çoğuyla yolları ayıracak. Valbuena ve Skrtel’e aldıkları ücretlerin yarısı teklif edilecek. Tüm futbolculardan indirim istenecek.

  • StarSpor
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SÜPER Lig’de tarihinin en kötü dönemini geçirmekte olan Fenerbahçe’de sezon sonunda büyük operasyon yapılacak. Sarı-Lacivertliler’in kadrosunda özellikle yabancı oyuncular konusunda radikal değişiklikler bekleniyor. Şu anda sözleşmeli 15 yabancısı olan Fener, bu isimlerin en az yarısıyla yollarını ayıracak, kalanlardan da indirim isteyecek.

VALBUENA İNDİRİM YAP

Sarı-Lacivertli takımda Roman Neustadter, Martin Skrtel, Valbuena, Roberto Soldado, Slimani, Ayew ve Benzia’nın sözleşmeleri bitiyor. Yönetim bu isimlerden sadece Mathieu Valbuena ve Martin Skrtel ile devam etmek istiyor. Sözleşmesi devam edenlerden kaleci Carlos Kameni ile de yolların kesinlikle ayrılması bekleniyor. Kanat oyuncusu Viktor Moses’in ise kiralık sözleşmesi sürüyor.

ÜCRETLER AZALTILACAK

Kanarya’da yönetim, 4 milyon euro civarında kazanan Martin Skrtel ve Mathieu Valbuena’ya yıllık 2 milyon euro teklif edecek. Bunun yanı sıra sözleşmeleri süren Frey, Isla, Dirar, Jailson, Zacj ve Eljif Elmas’dan da ücretlerinde 500 bin euro civarında damping yapmaları talep edilecek. Yöneticilerin yıllık ücretleri yüksek bazı yerli oyunculardan da indirim yapmaları isteyeceği öğrenildi.

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