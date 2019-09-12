Fener’de Emre ve Gustavo seferberliği

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SÜPER Lig’in 4. haftasında Pazartesi günü Alanyaspor’la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Luis Gustavo için seferberlik ilan edildi. Moldova milli maçında forma giymeyen Emre ile Bursa ile oynanan özel maçta ayağına darbe alan Gustavo’nun yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ikilinin durumuna göre Tolga Ciğerci ve Tolgay Arslan’a yer vereceği öğrenildi.