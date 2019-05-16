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Fener’de ilk hedef Ze Luis

Sarı-Lacivertliler’in Spartak Moskova ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan Brezilyalı forvet için 4 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı iddia ediliyor.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de tarihinin en kötü sezonunu tamamlamak üzere olan Fenerbahçe, yeni sezon için şimdiden kolları sıvarken, forvetiçin ilk hedefin Ze Luis (Jose Luis Mendes Andrade) olduğu ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli yönetimin, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın “Onu istiyorum” dediği 28 yaşındaki Brezilyalı forvet için Spartak Moskova’ya kısa süre içinde teklifte bulunacağı ve 4 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı öğrenildi. Rus ekibi ile 30 Haziran 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sambacı, bu sezon tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada forma giyerken 13 gol atıp, 4 de asist yaptı. Fener, Ze Luis transferinde sorun yaşaması durumunda rotasını Nikola Kalinic’e çevirecek. Soldado’nun da takımda tutulması planlanıyor.

 

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