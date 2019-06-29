‘Fener’de yıldızlaşırım’

10 numara arayışlarındaki Kanarya’nın kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Renato Sanches’in Fenerbahçe’de oynama fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-Lacivertiler, 21 yaşındaki futbolcunun menajeri ile yaptıkları görüşmeden olumlu sonuç aldı. Geçen sezonu Swensea City’de kiralık olarak geçiren Portekizli oyuncu daha fazla forma giyme şansı yakalayacağı bir kulübü tercih edeceğini belirttiği menajerine, “Türkiye’de futbol oynamak istiyorum. Fener kendimi ispatlayabileceğim bir takım. Şartlar da istediğimiz gibi olursa kabul edelim” dedi. Menajer, Sanches’in bu sözlerini Fenerli yöneticilere iletirken, genç futbolcunun 3 milyon euro, kuübünün ise kiralama bedeli olarak 2.5 milyon euro istediği öğrenildi.