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  • Fener'e yıldız orta saha! Sofyan Amrabat transferi resmen bitti
Spor

Fener'e yıldız orta saha! Sofyan Amrabat transferi resmen bitti

Orta sahasına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli yönetim, Fiorentina ile yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi.

29 Ağustos 2024 Perşembe 09:15 - Güncelleme:
Fener'e yıldız orta saha! Sofyan Amrabat transferi resmen bitti
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Ferdi'nin satışından sonra yeni takviyeler için düğmeye basan Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın imzası artık an meselesi. Sarı-Lacivertliler'in yaptığı resmi teklifin ardından taraflar arasında görüşmeler olumlu ilerliyor. Fener daha önce oyuncu için düşündüğü 12 milyon euroluk teklifini 15'e çıkartırken, Fiorentina da 20 milyon euro talebinde geri adım attı. İki tarafın 15 milyon euroda uzlaştığı ve detayların görüşüldüğü bildirildi.

AVRUPA KAPANIYOR!

Tuttomercato web sitesi, taraflar arasındaki 3 milyon euroluk farkın, bonus olarak sözleşmeye konulabileceğini duyurdu. İtalyan haber sitesine göre, Türkiye'de transferin 13 Eylül'e kadar açık olması, Fenerbahçe için büyük avantaj. Zira Avrupa'daki transfer kapandıktan sonra Fiorentina, oyuncuyu daha yüksek bir bedelle satma şansını büyük oranda kaybedecek. Amrabat'ın, Sarı-Lacivertli ekiple görüşmesi de Fenerbahçe'yi hedefine yaklaştırıyor. Öte yandan Di Marzio'nun haberine göre; daha önce de Amrabat'la ilgilenen A.Madrid, yeniden oyuncu ile temas kurdu.

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