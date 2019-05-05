Fener’in çilingiri Valbuena
Geçen hafta Trabzon maçında beraberlik golünü atan Fransız, Kasımpaşa sınavında önce beraberlik golünün asistini yaptı, sonra takımını öne geçirdi.
- StarSpor
GEÇEN sezondan bu yana özellikle savunma yapmadığı için sık sık ilk 11 dışında kalan Valbuena, şans bulduğunda neler yapabileceğini gösteriyor. Geçen hafta 1-0 geride oldukları Trabzonspor maçının uzatma dakikalarında attığı golle Kanarya’yı yenilgiden kurtaran Fransız star, önceki akşam Kasımpaşa karşılaşmasında da galibiyetin kapısını açtı. Yine Kanarya’nın 1-0 geride olduğu dakikalarda sahneye çıkan yıldız futbolcu önce Eljif Elmas’ın attığı golde yaptığı asist ile beraberliği getirirken, ardından frikikte topun başına geçti. Süper bir vuruşla topu ağlara bırakan Valbuena takımını öne geçirdi ve galibiyette de başrolü oynadı. Valbuena bu sezon Sarı-Lacivertli forma altında 3 gol atıp, 7 asist yaptı. Fransız futbolcunun skora katkı yaptığı 8 maçta Fenerbahçe hiç mağlup olmadı. 3 karşılaşmayı kazandı, 5’inde berabere kaldı.
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