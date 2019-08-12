Fener’in golcü adayı Locadia

Premier Lig ekibinde şans bulamadığı için ayrılmak isteyen oyuncu için Kanarya’nın bedelsiz kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Sportif Direktör Comolli’nin hafta sonuna kadar Brightonlu yöneticilerle biraraya gelerek transferle ilgili son bir görüşme yapacağı vurgulandı. Hollandalı futbolcu oynayacağı bir kulübe gitmek istediği için Fener’e sıcak bakıyor