29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5632
  • 6,2395
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fener’in golcü adayı Locadia

FORVET takviyesi için araştırmalarını devam eden Fenerbahçe’nin gündemine son olarak Brighton’da forma giyen Jürgen Locadia’yı aldığı öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Premier Lig ekibinde şans bulamadığı için ayrılmak isteyen oyuncu için Kanarya’nın bedelsiz kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Sportif Direktör Comolli’nin hafta sonuna kadar Brightonlu yöneticilerle biraraya gelerek transferle ilgili son bir görüşme yapacağı vurgulandı. Hollandalı futbolcu oynayacağı bir kulübe gitmek istediği için Fener’e sıcak bakıyor

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Ticaret savaşı kripto parayı da vurdu

Ticaret savaşı kripto parayı da vurdu

Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması: Bir adım daha yaklaşmış oldu

Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması: Bir adım daha yaklaşmış oldu

Yemen'i görüştüler

Yemen'i görüştüler

Trump Çarşamba günü imzayı atacak

Trump Çarşamba günü imzayı atacak

The Guardian: Birleşik Krallık diplomatlarını geri çekecek

The Guardian: Birleşik Krallık diplomatlarını geri çekecek

Ermenistan askeri böyle teslim oldu

Ermenistan askeri böyle teslim oldu

Hong Konglu protestocular havalimanını işgal etti... Uçuşlar iptal

Hong Konglu protestocular havalimanını işgal etti... Uçuşlar iptal
 

POPÜLER HABERLER

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Dünyadaki 'Adaletsizliği' tek kareye sığdırdı

Dünyadaki 'Adaletsizliği' tek kareye sığdırdı

Emekliye yeni zam sistemi!

Emekliye yeni zam sistemi!

İtalya: Richard Gere sığınmacıları Hollywood'daki villasında ağırlasın

İtalya: Richard Gere sığınmacıları Hollywood'daki villasında ağırlasın

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA