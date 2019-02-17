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Fener'in kader haftaları

Yanal ile de kötü gidişi durduramayan Fenerbahçe 6 maçlık periyotta zirve adayları Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ve 2. yarı çıkışa geçen Rize, A.Gücü, Sivas ile karşılaşacak.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE, ligde en kritik dönemece girdi. Cocu ve Koeman ile yaşadığı hüsranı Ersun Yanal ile gidermek isteyen Kanarya, son iki haftada yaşadığı kayıplarla beklediği çıkışı yapamadı ve küme düşme hattından uzaklaşamadı. Yanal’ın da dertlere çare olamadığı Sarı-Lacivertli ekip, şimdi ligde 6 haftalık zorlu maratona çıkarken, belki de kaderi belli olacak.

KANARYA’YA KOLAY RAKİP YOK

Avrupa Ligi’nde Zenit ile oynayacağı maçın ardından 25 Şubat Pazartesi günü rakip sahada Beşiktaş derbisi ile başlayacak maratonda Kanarya’nın ikinci rakibi, 2. yarıda büyük bir çıkışa geçen ve 5 maçta 13 puan toplayan Çaykur Rizespor olacak. Sarı-Lacivertliler ardından lider Başakşehir’e konuk olacak. Sonraki rakip ise ligin güçlü takımlarından Demir Grup Sivaspor olacak.

TURU GEÇERSE İKİ MAÇ DAHA

Fenerbahçe’nin bu süreçteki beşinci rakibi ise ara transferde kadrosuna tamamen yenileyen ve son 3 maçını kaybetmeyen Ankaragücü. Kanarya Başkent deplasmanından sonra da bir diğer şampiyonlukadayı Galatasaray’ı Kadıköy’de konuk edecek. Bu arada Avrupa Ligi’nde turu geçmesi halinde, Rize ve Başakşehir maçlarının ardından iki tane son 16 turu karşılaşmasına çıkacak.

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