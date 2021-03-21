21 Mart 2021 Pazar 22:18 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 22:18

Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde:

"Maça baktığımızda güzel bir maç oldu. Ekran başında taraftarların izlediği bir maç oldu. İki taraf da gol pozisyonlarına girdi. İkinci yarıda yediğimiz gol, yemediğimiz bir goldü. Sonrasında risk aldık, pozisyonlara girdik, baskılı oynadık."

"Maçın sonlarında yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik, galip bile ayrılabilirdik. Bazen bu maçlarda oluyor. Bizde biraz fazla oluyor. Son vuruşlara daha iyi konsantre olmamız gerekiyor. Nitekim önemli olan pozisyonlara da girebilmek."

"SON VURUŞLARDA EKSİĞİZ"

Erol Bulut, takımda forvetlerin gol atamama sıkıntısı üzerine, "Takımımıza baktığımızda 20 futbolcumuz gol attı ve bu güzel bir şey. Ama tabii ki hücumdaki futbolcularımızdan daha fazlasını bekleyebiliriz. Sezon başında aldığımızda doğru kişiler olduğunu düşündük. Evet biraz az olsa da futbolcularımız yine de o gol pozisyonlarına giriyor. Değerlendirmede sorun yaşıyoruz. Önümüzdeki maçlarda inşallah daha iyiye gider. Son vuruşlarda eksiğiz. Nedeni daha çok çalışmamız lazım. Son vuruşlarda futbolcularımız konsantre olamıyor. Bunu en üst seviyeye çekmemiz gerekiyor. 10 maç kaldı, harekete geçmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.