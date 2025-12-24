Ferdi Burgaz, Muşspor yolunda

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da dikkat çeken bir ayrılık yaşanmak üzere. Yeşil-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen sol bek oyuncusu Ferdi Burgaz'ın, TFF 2. Lig temsilcisi Muşspor'la anlaşmaya vardığı öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcunun 4 milyon TL bonservis bedeliyle Muşspor'a imza atması bekleniyor.

Öte yandan sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ferdi'nin kulüpteki alacaklarından da feragat ettiği ifade edildi.

Karşıyaka formasıyla 81 maça çıkan Ferdi Burgaz, bu süreçte 5 bin 970 dakika süre aldı.