İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2025 Pazar / 6 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ferdi Kadıoğlu 90 dakika oynadı! Brighton, Chelsea'yi mağlup etti
Spor

Ferdi Kadıoğlu 90 dakika oynadı! Brighton, Chelsea'yi mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea, Brighton'ı konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan maçı Brighton, geriden gelerek 3-1 kazandı.

HABER MERKEZİ27 Eylül 2025 Cumartesi 23:43 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu 90 dakika oynadı! Brighton, Chelsea'yi mağlup etti
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea, Brighton'ı konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan maçı Brighton, geriden gelerek 3-1 kazandı.

Chelsea'de fileleri 24. dakikada Enzo Fernandez havalandırdı.

Brighton'ın gollerini ise 77 ve 90+10. dakikalarda Danny Welbeck ile 90+2. dakikada Maxim De Cuyper kaydetti.

Chelsea'de Trevoh Chalobah, 53. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

FERDİ, 90 DAKİKA OYNADI

Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Brighton puanını 8'e yükseltti. Chelsea ise 8 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Chelsea, Liverpool'u ağırlayacak. Brighton ise Wolverhampton'a konuk olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.