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Spor

Ferdi Kadıoğlu: Alt sıralardaki takımlara çok puan kaybettik

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Antalayaspor'u mağlup etmesine rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

30 Mayıs 2023 Salı 22:56 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu: Alt sıralardaki takımlara çok puan kaybettik
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Fenerbahçe'nin bu sezon büyük çıkış yapan isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, şampiyonluk şansının sona erdiği Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Ferdi şampiyonluk şansını kaybetmelerini hatalarından kaynaklı puan kayıplarına bağlayarak, "Çok üzgünüz. Ana hedefimizi, ligdeki şampiyonluğu gerçekleştireemedik. Ligin alt sıralarındaki takımlara çok puan kaybettik. Çok ama çok üzgünüz. Sezonun içerisinde hatalarımızda kaynaklı çok puan kaybettik." sözlerini kullandı.

Kadıoğlu kupa finali ve Galatasaray derbisi ile ilgili soruya ise, "Söylediğim gibi, ana hedefimizi gerçekleştiremediğimiz için üzgünüm. Başka bir şey söylemek istemiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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