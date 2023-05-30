Ferdi Kadıoğlu: Alt sıralardaki takımlara çok puan kaybettik

Fenerbahçe'nin bu sezon büyük çıkış yapan isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, şampiyonluk şansının sona erdiği Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Ferdi şampiyonluk şansını kaybetmelerini hatalarından kaynaklı puan kayıplarına bağlayarak, "Çok üzgünüz. Ana hedefimizi, ligdeki şampiyonluğu gerçekleştireemedik. Ligin alt sıralarındaki takımlara çok puan kaybettik. Çok ama çok üzgünüz. Sezonun içerisinde hatalarımızda kaynaklı çok puan kaybettik." sözlerini kullandı.

Kadıoğlu kupa finali ve Galatasaray derbisi ile ilgili soruya ise, "Söylediğim gibi, ana hedefimizi gerçekleştiremediğimiz için üzgünüm. Başka bir şey söylemek istemiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.