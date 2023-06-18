Ferdi Kadıoğlu Avrupa devinin yeni transferi oldu! Hayırlı olsun

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu'na Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund talip oldu. Ferdi Kadıoğlu'nun ise bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

FERDİ KADIOĞLU, FENERBAHÇE'DE DEĞERİNİ ARTIRDI

Fenerbahçe'ye geldiği 2018/19 sezonunda yaklaşık 1.75 milyon euroluk piyasa değerine sahip olan Ferdi Kadıoğlu geçen 5 sezonda piyasa değerini 17 milyon euro2ya kadar çıkartmayı başardı. Özellikle sol bewk mevkisinde gösterdiği performansla adından oldukça söz ettiren yıldız isim için Almanya Bundesliga'nın dev ismi Borussia Dortmund talip oldu.

FERDİ KADIOĞLU İÇİN REKOR BONSERVİS BEDELİ

Alman ekibi Borussia Dortmund Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için 25 milyon euroluk bir teklif yapmayı planlıyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin 21 milyon euroluk Elvir Baljic transferini geçerek kulüp tarihinin en yüksek satışı anlamına gelecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 48 resmi maça çıktı toplamda 4175 dakika sahada kalan milli oyuncu takımına 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.