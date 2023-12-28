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Spor

Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'yı salladı! Dünyanın en iyi 9. sol beki

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) dünyanın en iyi 10 sol bekini seçti. Listeye Türkiye'den yalnızca Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu girdi ve 9. sırada yer aldı. İşte detaylar...

Akşam28 Aralık 2023 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'yı salladı! Dünyanın en iyi 9. sol beki
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Performansıyla Avrupa devlerinin ilgisini üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin hazırladığı dünyanın en iyi sol bekleri sıralamasında ilk 10'a girdi. Bu sezon 24 mücadelede 2 bin 73 dakika sahada kalan Kadıoğlu 2 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı. CIES'in paylaştığı listede ise 9. sırada yer aldı. 1. sırada bulunan Milanlı Theo Hernandez'i Joaquin Piquerez (Palmeiras), Alex Grimaldo (Levekusen) ve Fredrik Aursnes (Benfi ca) takip etti.

ALMANLAR ÇOK İSTİYOR

2018-19 başında Nijmegen'den 1.40 milyon euro bedelle transfer edilen Ferdi, kısa süre içerisinde Alman devlerinin radarına girdi. B.Münih ile Dortmund'un yıldız oyuncu ile yakından ilgilendiği ve Ferdi için yakın zamanda girişimde bulunacakları iddia edildi. 24 yaşındaki başarılı futbolcunun sözleşmesi 2026 yılının Temmuz ayında sona eriyor.

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