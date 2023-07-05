Ferdi Kadıoğlu bombası! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu için birçok transfer teklifi yapılırken, sarı-lacivertliler Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi. Fenerbahçe, yıldız oyuncusunu kadrosunda tutacak.

FERDİ KADIOĞLU'NA NAPOLİ TALİP

Fenerbahçe'nin yıldız isim Ferdi Kadıoğlu için devrede olduğu öğrenilirken sarı-lacivertliler başarılı oyuncuyu gelecek sezonda kadrosunda tutmak istiyor. Özellikle Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın yıldız isim Ferdi Kadıoğlu'nu gelecek sezonun kadro yapılanmasında kesinlikle görmek istiyor.

NAPOLİ TALİPTİ



Yıldız isim Ferdi Kadıoğlu için İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin de talip olduğu ancak teklifin geri çevrildiği öğrenildi.

İSMAİL KARTAL: KALMASINI İSTİYORUM



Deneyimli hoca İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe yönetime; "Ne olursa olsun Ferdi'nin kalmasını istiyorum" şeklinde direktif verdiği öğrenildi.



GEÇTİĞİMİZ SEZON FERDİ KADIOĞLU

Yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu geçen sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 48 karşılaşmada forma giydi. Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asist yaptı.