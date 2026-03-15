İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7138.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da damga vuruyor! Maçın oyuncusu seçildi
Brighton'ın Sunderland deplasmanında 1-0 kazandığı maçta milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu performansıyla öne çıktı. Sol bekte etkili bir oyun sergileyen Ferdi, karşılaşmanın oyuncusu seçildi.

BEYZA NUR YILMAZ15 Mart 2026 Pazar 18:20 - Güncelleme:
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de Brighton, deplasmanda Sunderland ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Brighton'da, maçın oyuncusu milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu seçildi.

Mücadelede sol bek pozisyonunda görev alan milli futbolcu, Brighton'ın deplasmanda maçın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Maçta 9'da 7 ikili mücadele kazanan Ferdi, 6 uzaklaştırma, 1 pas arası, 3 top kapma ve 3 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle oynadı.

Öte yandan hücumda ise 54 kez topa buluşan Ferdi, 25 pas yaptı ve rakip ceza sahasında 2 kez topla buluştu.

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.