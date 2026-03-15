İngiltere Premier Lig'de Brighton, deplasmanda Sunderland ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Brighton'da, maçın oyuncusu milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu seçildi.

Mücadelede sol bek pozisyonunda görev alan milli futbolcu, Brighton'ın deplasmanda maçın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Maçta 9'da 7 ikili mücadele kazanan Ferdi, 6 uzaklaştırma, 1 pas arası, 3 top kapma ve 3 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle oynadı.

Öte yandan hücumda ise 54 kez topa buluşan Ferdi, 25 pas yaptı ve rakip ceza sahasında 2 kez topla buluştu.