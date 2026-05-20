  • Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da sezonun futbolcusu seçildi!
Spor

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da gösterdiği performansla sezonun en iyi erkek futbolcusu seçildi. Milli yıldız, İngiliz ekibinde bu sezon çıktığı 41 maçta 1 gol kaydetti.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2026 Çarşamba 01:19 - Güncelleme:
Brighton formasıyla istikrarlı bir sezon geçiren Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de önemli bir başarıya imza attı. Milli futbolcu, İngiliz ekibinde yılın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Yaklaşık 1 sene sonra sakatlık yaşadıktan sonra sezon başında dönen Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın vazgeçilmezi oldu. Milli futbolcu, İngiliz ekibinde 41 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.

Premier Lig'de sezonun bitmesine 1 hafta kala Brighton, sezonun en iyi erkek futbolcusunu seçti. Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, ödülün sahibi oldu.

Katil İsrail yine Sumud Filosu'nu hedef alıyor! Bir tekneyle irtibat koptu

