Ferdi Kadıoğlu: Daha dikkatli olmalıydık

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 1-1 sona eren Samsunspor maçının ardından konuştu.

Ferdi Kadıoğlu, "Gereksiz bir puan kaybı yaşadık. Duran toptaki pozisyonda biraz daha akıllı, dikkatli olmalıydık.' dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli isim, 'Sonuç itibarıyla rakibe bakmaksızın lideriz. Kendimize odaklanmalı ve çarşamba günkü maça odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu son olarak, 'Futbol böyle. Bazı maçlarda puan kaybeder, bazı maçlarda kazanırsınız. Elbette hatalı yerleri değerlendireceğiz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Bir sonraki maça en iyi şekilde odaklanacağız.' şeklinde konuştu.