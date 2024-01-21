İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2024 Pazar / 11 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ferdi Kadıoğlu: Daha dikkatli olmalıydık
Spor

Ferdi Kadıoğlu: Daha dikkatli olmalıydık

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

21 Ocak 2024 Pazar 19:06 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu: Daha dikkatli olmalıydık
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 1-1 sona eren Samsunspor maçının ardından konuştu.

Ferdi Kadıoğlu, "Gereksiz bir puan kaybı yaşadık. Duran toptaki pozisyonda biraz daha akıllı, dikkatli olmalıydık.' dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli isim, 'Sonuç itibarıyla rakibe bakmaksızın lideriz. Kendimize odaklanmalı ve çarşamba günkü maça odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu son olarak, 'Futbol böyle. Bazı maçlarda puan kaybeder, bazı maçlarda kazanırsınız. Elbette hatalı yerleri değerlendireceğiz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Bir sonraki maça en iyi şekilde odaklanacağız.' şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.