  Ferdi Kadıoğlu duvar oldu! Manchester City-Brigthon maçında kazanan çıkmadı
Spor

Ferdi Kadıoğlu duvar oldu! Manchester City-Brigthon maçında kazanan çıkmadı

Premier Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelen Manchester City ile Brighton sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Brighton'da 90 dakika forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Haaland'ın vuruşunda gole giden topu çizgiden çıkardı.

HABER MERKEZİ8 Ocak 2026 Perşembe 01:42 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu duvar oldu! Manchester City-Brigthon maçında kazanan çıkmadı
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, Brighton'ı konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

City'nin golünü 41. dakikada penaltıdan Erling Haaland atarken, Brighton'ın sayısı ise 60. dakikada Kaoru Mitoma'dan geldi.

Brighton'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kaldı.

FERDİ KADIOĞLU, HAALAND'A İZİN VERMEDİ

Milli futbolcu mücadelenin 76. dakikasında Haaland'ın kafa vuruşunu çizgiden çıkardı ve takımının zorlu deplasmandan puanla dönmesinde büyük rol oynadı.

Ligde üst üste 3. beraberliğini alan Manchester City puanını 43 yaptı ve 2. sırada yer aldı, Brighton ise puanını 29 yaptı ve 11. basamakta kaldı.

Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Brighton ise Bournemouth'u konuk edecek.

