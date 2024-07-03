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Spor

Ferdi Kadıoğlu EURO 2024'e damga vurdu

A Milli Takımı'n yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu EURO 2024 boyunca gösterdiği performansla turnuvaya damga vurdu.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 10:44 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu EURO 2024'e damga vurdu
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A Milli Takım'ın EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı yenerek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Ay-yıldızlı ekipte Ferdi Kadıoğlu performansıyla turnuvaya adeta damga vurdu.

FERDİ KADIOĞLU, EURO 2024'TE TEK

Opta verilerine göre EURO 2024'te 5+ şut pası veren (11), top kapan (10), pas arası yapan (7), ikili mücadele kazanan (28) ve çalım atan (5) tek fubolcu Ferdi Kadıoğlu oldu.

EURO 2024 KARNESİ

Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te 4 maçta 360 dakika forma giydi. Milli futbolcu yüzde 85.5'lik pas isabet oranı yakalarken toplam 42.17 km mesafe kat etti.

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