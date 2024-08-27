Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti!

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Sarı-lacivertlilere veda etti.

Ferdi Kadıoğlu, tüm taraftara teşekkür ederek kalbinde olduklarını dile getirdi.

Yıldız isim yaptığı açıklamada, "Hem benim için hem kulübümüz için hem de taraftarlarımız için zor bir an ama hayatta bazen böyle şeyler olur. Yollarınızın ayrılması gerekebilir. Bu kadar büyük bir kulübe imza atmaktan dolayı çok mutlu ve gururluydum. Taraftarlarımıza her şey için teşekkür ediyorum. Kalbimdesiniz." ifadelerini kullandı.

Ferdi, gözyaşları içerisinde veda mesajını tamamladı.

'HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM'

Instagram hesabından da bir paylaşım yapan Ferdi, "Beni her zaman Fenerbahçeli Ferdi olarak hatırlayın, hepinizi çok seviyorum... İlk günden itibaren kendimi evimde gibi hissettiren, üzerimde emeği olan başkanımıza, yöneticilerimize, hocalarıma, birlikte mücadele verdiğim takım arkadaşlarıma, çalışanlara ve büyük Fenerbahçe taraftarına sonsuz teşekkür ederim." notunu düştü.

BRIGHTON MENAJERİ: "HARİKA BİR OYUNCU ALDIK"

Öte yandan Brighton Menajeri Fabian Hürzeler de Ferdi ile ilgili konuştu.

Hürzeler yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım çünkü mükemmel bir oyuncu ve harika bir karakter alıyoruz. Harika bir yeteneği var, güçlü bir koşucu ve çok iyi pas atıyor. Ağırlıklı olarak bir bek oyuncusu ve sağ ya da sol tarafta oynayabiliyor; ayrıca orta sahanın ortasında da oynayabiliyor. Öğrenmeye ve gelişmeye çok hevesli biri ve bunu göz önünde bulundurarak Premier Lig'e uyum sağlayacağından ve İngiliz futboluna çabuk adapte olacağından eminim." yorumunu yaptı.