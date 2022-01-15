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Spor

Ferdi Kadıoğlu: Geliştirmemiz gereken noktalar var

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

15 Ocak 2022 Cumartesi 21:44 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 21:44
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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadaki performansı hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu "Hocamız beni sol bek olarak oynattı. En iyimi ortaya koymaya çalıştım. Sonuç 1-1'di. İstediğimiz sonuç bu değildi. Kısa süredir yeni hocayla çalışıyoruz. Zaman içerisinde çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Ferdi Kadıoğlu ayrıca "Geliştirmemiz gereken noktalar var. Maç içerisinde pozisyon üretemedik çok fazla. Bu nokta üzerine çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

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