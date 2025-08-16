İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

Ferdi Kadıoğlu geri döndü! Brighton evinde 1 puana razı oldu

İngiltere Premier Lig'in 1. hafta karşılaşmasında Brighton, Fulham'ı konuk etti. American Express Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu ise 287 gün sonra sahalara döndü.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 19:42
Ferdi Kadıoğlu geri döndü! Brighton evinde 1 puana razı oldu
İngiltere Premier Lig'in 1. hafta karşılaşmasında Brighton, Fulham'ı konuk etti.

American Express Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Brighton'ın tek golünü 55. dakikada penaltıdan Matthew O'Riley kaydetti. Fulham'a beraberliği getiren golü ise dakika 90+7'de Rodrigo Muniz kaydetti.

287 GÜN SONRA SAHADA

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 2 Kasım 2024'ten bu yana ilk kez sahaya çıktı. 287 gün sonra forma giyen Kadıoğlu, 69. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Brighton ve Fulham lige 1 puanla başladı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Brighton, Everton deplasmanına gidecek. Fulham, Manchester United'ı konuk edecek.

